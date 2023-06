Tour de France : Lotto-Dstny avec Campenaerts

Lotto-Dstny a dévoilé son équipe pour le Tour de France (du 1er au 23 juillet). Malgré le fait qu’il connaît une année compliquée où il ne s’est imposé qu’à une seule reprise, lors de la Marcel Kint Classic, Caleb Ewan sera le chef de file de la formation belge. “Idéalement, nous aurions aimé que l’Australien ait déjà battu des gars comme Philipsen et Jakobsen, mais nous ferons avec, explique le manager sportif Kurt Van de Wouwer. Ce n’est pas comme s’il était en manque de confiance. Même sa chute au Tour de Belgique n’a pas entamé son moral. Caleb croit en lui et nous aussi. Nous sentons qu’il ne lui manque vraiment pas grand-chose pour gagner. La différence entre une victoire et une défaite est toute petite. J’ai le sentiment que seule la finition lui fait défaut jusqu’à présent mais en tant qu’équipe nous ferons tout pour que ça change au plus vite. Un succès peut vite en engendrer d’autres.”