Jens Debusschere a créé sa propre équipe pour pour terminer sa carrière au National: "Finir avec un bon sentiment"

guillement "Le parcours du Championnat peut être comparé à une sorte de Gand-Wevelgem. Cela peut se finir au sprint ou avec un groupe de favoris."

Jens, votre histoire est particulière, avec la création de votre propre équipe pour pouvoir continuer à rouler jusque dimanche…

”Oui, mais je ne voulais pas arrêter ma carrière suite à l’arrêt de mon ancienne formation à la fin de la saison dernière. Plusieurs collègues ont été contraints de mettre un terme à leur carrière comme ça, l’annonçant sur les réseaux sociaux. Moi, je ne voulais pas que cela se termine de cette façon. J’ai cherché des sponsors pour continuer jusqu’à cette échéance du Championnat de Belgique. Cela a fonctionné. Cela a été beaucoup de boulot pour y arriver, notamment pour avoir la licence. Mais je suis très heureux de l’avoir fait.”

Pourquoi arrêter au Championnat de Belgique ?

”Parce que j’ai eu l’impression que ma carrière a véritablement commencé quand j’ai gagné le championnat de Belgique en 2014 (il s’était imposé au sprint devant Roy Jans et Tom Boonen à Wielsbeke, dans le fief de l’équipe rivale Quick Step), même si j’avais déjà remporté des courses avant et que j’étais déjà pro. Mais après, tout a évolué vite pour moi. Il y a aussi une autre raison : Gand-Wevelgem a toujours été ma course préférée. J’ai toujours voulu y gagner, c’était un de mes objectifs chaque saison. Et le parcours de ce Championnat de Belgique va emprunter un peu du parcours de cette classique, avec notamment le Mont Kemmel. Je sais aussi que j’aurai de nombreux supporters, amis, membres de la famille, ce dimanche à Izegem, comme j’habite tout près, à Waregem. Au soir, on ira faire la fête au café de mon club de supporters, à Dadizele (d’où il est originaire).”

Jens Debusschere a été champion de Belgique et a plusieurs fois gagné en Wallonie, comme ici, au Circuit Franco-Belge. ©BELGA

Dans quel état de forme y allez-vous ? Quelle a été votre préparation ?

”Je me sens bien. Je n’ai bien évidemment pas eu beaucoup de compétitions sur route. Mais je me suis bien entraîné et j’ai effectué des courses VTT, comme des Eric Series, comme la Course des 4 Îles, en Croatie. Ou d’autres types d’épreuves comme celle de La Roche-en-Ardenne. J’ai également fait des compétitions de Gravel et des kermesses pros, sur la route.”

Sans grande course dans les jambes, comme Wout van Aert ou Remco qui arrivent par exemple du Tour de Suisse, pouvez-vous créer la surprise ?

”Je suis réaliste, je sais que ce sera très dur. La chance que je gagne est vraiment minime. Mais il y en a une petite. Comme pour tous les coureurs au départ. Je serai satisfait si je peux clôturer ma carrière avec un bon sentiment. Faire une belle dernière course, en profiter. Et tout donner une dernière fois.”

Vous aurez une voiture suiveuse en course ?

”Je ne sais pas encore. J’ai fait la demande à la Fédération belge, pour voir si les coureurs qui sont seuls, comme moi, peuvent avoir une assistance. Nous sommes plusieurs dans ce cas, avec Julien Vermote, qui a la même démarche que moi, mais aussi Tim Wellens ou Jens Keukeleire.”

guillement "Mes favoris sont Lampaert, Philipsen et bien évidemment Remco..."

Et si vous gagnez, vous allez continuer ?

”Non non… Normalement, je vais arrêter. Enfin, on ne sait jamais, mais j’ai prévu de faire une formation de boulanger en septembre…”

Quel souvenir allez-vous garder de votre carrière ?

”Je suis fier de ce que j’ai réalisé. J’ai toujours fait de mieux. Cela a été très beau pour moi, pour mes supporters aussi. J’ai eu de belles victoires. Comme ce titre de champion de Belgique, comme mon succès à Tirreno-Adriatico en World Tour, ma victoire sur la classique A Travers la Flandre à Waregem. Mais j’ai aussi un souvenir particulier de ma victoire au Grand Prix de Wallonie, où j’ai surpris tout le monde en gagnant seul, sur un parcours dur.”

Quels sont vos favoris pour ce dimanche ?

”Ce parcours d’Izegem est vraiment comparable à celui de Gand-Wevelgem. Il peut se terminer au sprint mais avec trois fois le Mont Kemmel, un groupe de favoris peut résister au retour du peloton. Pour la victoire, je pense à Yves Lampaert, Jasper Philipsen et bien évidemment Remco.”