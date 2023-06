Thibau Nys a fixé rendez-vous au Tour de Wallonie: "Ma forme ne pouvait pas s'être envolée"

Après un départ catastrophique sur le Tour de Belgique, mercredi, quand il avait été rapidement lâché et avait franchi la ligne d’arrivée de Montaigu-Zichem avec près de seize minutes de retard, le fils de Sven Nys nous avait annoncé qu’il voulait rebondir à Durbuy. Et il l’a fait, terminant deuxième de l’étape reine, juste derrière l’intouchable Mathieu van der Poel. “Je ne gagne pas, c’est dommage de ne pas être revenu à l’avant, mais je reste très satisfait de ma prestation et de mes jambes”, raconte le champion d’Europe espoirs, sur la route. “Je n’avais pas d’explication à mon 'jour sans', mais je me disais que ma forme de ces dernières semaines, quand j’avais gagné deux fois (NdlR : sur une étape du Tour de Norvège et sur le Grand Prix des Cantons d’Argovie) ne pouvait pas s’être envolée quasiment du jour au lendemain.”

Il l’a confirmé à Durbuy, et aussi dans le sprint de Bruxelles. “Je confirme aussi que je peux briller sur les parcours durs, termine-t-il. Mon prochain objectif sera d’ailleurs le Tour de Wallonie cet été. Avant le Championnat du Monde.” Qu’il effectuera dans la sélection des espoirs.

Ces derniers jours, il a impressionné Mathieu van der Poel en personne. “Je savais que Thibau est un grand talent au niveau du cyclo-cross, mais il m’a bien étonné ces derniers temps sur la route, même si son titre de Champion d’Europe chez les espoirs dans cette discipline montrait déjà l’an passé qu’il pouvait être un très bon routier, commente le vainqueur final du Baloise Belgium Tour. Gagner l’Euro, ce n’est pas un hasard."