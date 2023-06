Du plaisir et de la confiance pour van der Poel au Baloise Belgium Tour : “De bon augure pour le Tour de France !”

En conférence de presse, au début du mois de juin, il avait déjà annoncé la couleur. Et surtout son énorme faim de succès. Mathieu van der Poel avait déclaré préférer s’amuser sur le Baloise Belgium Tour et y jouer la victoire tous les jours plutôt que de s’aligner au Tour de Suisse. Et du plaisir, il en a pris sur chaque étape. Avec un festival offensif dès la première étape, glanant de précieuses secondes de bonification tout en lançant Jasper Philipsen vers la victoire. Avec une deuxième place au “Poggio” de Knokke-Heist quand il avait dû remplacer dans le rôle du sprinter son coéquipier Jasper Philipsen, avant de prendre le maillot de leader à la faveur du contre-la-montre de Beveren et de remporter en solitaire l’étape reine, samedi, à Durbuy.