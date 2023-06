La 7e étape s'est élancée sans les équipes Bahrain Victorious, Tudor Pro Cycling et Intermarché-Circus-Wanty, qui se sont retirées après le décès, vendredi, du Suisse Gino Mäder (Bahrain Victorious).

Samedi, le vainqueur sera le premier coureur à passer la ligne, mais le chronométrage pour le classement général aura lieu à 25 km de l'arrivée, et non plus à 18,8 kilomètres comme annoncé vendredi soir, a précisé l'organisée juste avant le départ de l'étape, modifiant quelque peu le programme. Aucune seconde de bonification ne sera attribuée.