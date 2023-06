Décès de Mäder: le peloton sous le choc

"C’est avec une grande tristesse et le cœur lourd que nous devons annoncer le décès de Gino Mäder, pouvait-on lire dans le communiqué. À la suite d’une chute très grave lors de la 5e étape (jeudi), Gino a perdu sa bataille face aux graves blessures qu’il a subies. Notre équipe entière est dévastée par cet accident tragique."

Le coureur suisse était tombé dans un ravin au cours de la descente finale menant à l’arrivée. Retrouvé inerte en contrebas dans l’eau après une chute d’une vingtaine de mètres, il avait été réanimé avant d’être emmené en hélicoptère vers l’hôpital le plus proche. C’est là qu’il a perdu la vie, laissant ses équipiers et le reste du peloton totalement effondrés. Certains ne cachaient pas non plus leur colère à l’égard d’un parcours bien trop dangereux. " On aurait tout aussi bien pu placer la ligne d’arrivée au sommet du dernier col, estimait Remco Evenepoel. Mais non, ce n’était pas assez spectaculaire !"

Ce vendredi matin, l’incompréhension et l’effroi régnaient au pied des bus. Romain Bardet n’était pas le moins atteint. Si le Français n’avait pas vu la sortie de route de Mäder, il avait constaté l’envol de Magnus Sheffield, heureusement "seulement" victime d’une commotion cérébrale.

" Jeudi, quand je vous ai vu à l’arrivée, je n’avais pas conscience de la gravité, dit-il à nos confrères de L’Équipe. J’ai vu Magnus (Sheffield), je l’ai vu tomber devant moi, je savais qu’il y avait eu une autre chute mais… C’est en discutant entre les coureurs le soir que l’on a compris la gravité des choses, même si je m’imaginais la scène. C’est un virage qui était dangereux dans le sens où l’on ne voyait pas la sortie. On avait eu 4 ou 5 kilomètres que l’on pouvait prendre à 100 à l’heure, c’était le premier virage qui refermait un peu, et honnêtement, on s’est tous fait surprendre par la vitesse. Moi j’étais en difficulté dans l’ascension. Quand c’est comme ça, j’essaye de laisser une petite distance de sécurité et d’être lucide en descente, parce que l’on sait qu’à 100 à l’heure, la moindre erreur peut être catastrophique."

Un Tour de Suisse en sursis

Face à un tel drame, les organisateurs ont, évidemment, décidé de neutraliser la 6e étape, ce vendredi. Après une minute de silence, les coureurs, affublés d’un brassard noir, ont roulé tous ensemble les 20 derniers kilomètres, les équipiers de Mäder franchissant la ligne devant le reste du peloton sous les applaudissements du public.

Maintenant, les discussions portent sur la suite de la course. Roulera-t-on, comme prévu, ces samedi et dimanche.

"Nous allons en parler,explique-t-on du côté de l’organisation. Parce que tout le monde est très affecté par ce drame."

Comment ne le serait-on pas ?