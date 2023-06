On comprend la détresse d’Oliver Senn. L’organisateur du Tour de Suisse doit se sentir bien seul face à une pluie de critiques justifiées. Bien sûr, il est effondré et n’aurait pas dessiné un tel parcours s’il avait imaginé qu’un coureur pouvait trouver la mort. C’est malheureux pour lui, mais le patron du Tour de Suisse paye seul les conséquences dramatiques des dérives actuelles des organisateurs de courses.

Ils recherchent de plus en plus le spectacle, quitte à mettre la vie des sportifs en danger. Le pire, c’est que nous, derrière notre écran ou en salle de presse, ne percevons pas toujours les immenses risques que prennent les coureurs. Le cyclisme est un sport dangereux et le restera. Parce qu’une chute à toute vitesse cause des dégâts. Le cycliste sait que dès qu’il monte sur son vélo, sa vie peut être en jeu.

Comme si cela ne suffisait pas, les organisateurs continuent à dessiner des parcours de plus en plus dangereux. Remco Evenepoel avait raison, jeudi soir, quand il disait : “Il faut toujours qu’il se passe quelque chose avant qu’on se rende compte que c’est irresponsable.”

Le pire : c’est que ce ne sera sans doute pas la dernière fois que l’on entendra pareil discours.