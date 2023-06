Baloise Belgium Tour : le festival Mathieu van der Poel

”J’étais venu pour gagner ce Baloise Belgium Tour”, explique-t-il. “Même si on sait que ce n’est jamais simple de réussir quand on a le rôle du favori. On a super bien roulé avec l’équipe en vue de la partie finale de l’étape. Quand j’ai attaqué, c’était dans la montée la plus raide du parcours. Tout le monde y était à la limite alors que je me sentais très bien. Je voulais faire une différence, partir avec plusieurs coureurs. Mais cela n’a pas été le cas. Je me suis retrouvé seul. Cela n’a pas été évident, sur les grandes routes, d’être en solo. Un de mes plus longs solos victorieux, je pense, mais moins long que lors de mes succès à Tirreno-Adriatico ou au Binck Bank Tour.”

Le groupe de poursuivants l’a menacé en revenant assez près de lui. “Oui, mais je n’ai pas voulu les attendre, je me suis concentré sur mes wattages, sur ce que je savais que je pouvais tenir jusqu’à l’arrivée”, ajoute Mathieu van der Poel. “Je savais que ce serait difficile à maintenir sur les portions plus larges, mais j’ai tenu. Cela me conforte dans mon idée d’avoir disputé ce Baloise Belgium Tour plutôt que le Tour de Suisse. J’ai pu faire de l’intensité. On a roulé pour la victoire quasiment tous les jours avec l’équipe.” Avec la victoire de Philipsen mercredi à Montaigu-Zichem, avec la deuxième place de Mathieu van der Poel à Knokke-Heist jeudi (quand il a remplacé au sprint Philipsen, victime d’une chute) et avec ce succès du Néerlandais ce samedi, tout en ayant le maillot de leader.

”Je pense que je suis prêt pour le Tour de France.”

Nous aussi !