Après le décès de Gino Mäder, de nombreux abandons et un sentiment mitigé pour Remco Evenepoel: "Pas envie de prendre des risques"

Les 113 coureurs qui ont pris le départ l'ont fait après de nombreuses discussions: "La décision de poursuivre la course ou non revient à chacun, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution" expliquaient d'une même voix la plupart des coureurs passés à l'interview ce samedi matin. La famille de Gino Mäder a souhaité que le Tour de Suisse se poursuive mais le peloton n'a pas le coeur à la bagarre pour autant. "Je me sens prêt à faire la distance du jour mais je ne me sens pas prêt à me battre pour ma place et à prendre des des risques", expliquait Remco Evenepoel juste avant le départ.

"On a décidé entre coureurs placés au classement général de ne pas s'attaquer. Les temps seront gelés à 25 kilomètres de l'arrivée, ce qui évitera de prendre des risques à l'approche du sprint pour éviter d'éventuelles cassures", a ajouté le champion du monde. "On a tout de même un sprinter qui peut espérer gagner l'étape, on va l'aider comme on peut mais ce sera bizarre", concluait-il en référence à Tim Merlier.

Même son de cloche du côté de Wout van Aert: "Si je me sens prêt à faire la course ? On verra comment cela se déroule au fil des kilomètres et l'attitude des autres équipes."

Contrairement à ce que l'on voit d'habitude, aucune attaque n'a eu lieu en début d'étape pour former une échappée matinale. La course pourrait se débrider uniquement dans les derniers kilomètres.

Evenepoel et Van Aert seront quoi qu'il en soit les favoris du contre-la-montre final de ce dimanche, d'autant plus que Stefan Küng, vainqueur du chrono de l'étape 1, a préféré ne pas prendre le départ. Le Suisse était apparu comme l'un des plus touchés lors de l'annonce du décès de son compatriote, ce vendredi midi.