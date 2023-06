Mäder avait chuté dans la descente du col de l'Albula, au km 197, jeudi. Il était inerte dans l'eau lorsque le médecin de la course s'était rendu sur les lieux de l'accident et avait dû être réanimé sur place avant d'être transporté à l'hôpital.

"Malgré tous les efforts du personnel phénoménal de l'hôpital de Coire, Gino n'a pas pu relever ce dernier et plus grand défi et, à 11h30, nous avons dit au revoir à l'une des lumières de notre équipe", a annoncé son équipe.

"Nous sommes dévastés par la perte de notre cycliste exceptionnel Gino Mäder", a déclaré Milan Erzen, le directeur général de l'équipe. "Son talent, son dévouement et son enthousiasme étaient une source d'inspiration pour nous tous. Il était non seulement un cycliste extrêmement talentueux, mais aussi une personne formidable en dehors du vélo."

"Bahrain Victorious courra en son honneur, en gardant sa mémoire sur chaque route que nous sur lesquelles nous allons courir. Nous sommes déterminés à montrer l'esprit et la passion dont Gino a fait preuve, et il restera toujours une partie intégrante de notre équipe", a ajouté Erzen.

La descente d'Albula avait également vu chuter au même endroit l'Américain Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers), resté conscient mais hospitalisé avec "des contusions et une commotion cérébrale", selon l'organisation.

Mäder avait débuté sa carrière professionnelle en 2019 dans l'équipe Dimension Data. Il avait rejoint Bahrain Victorious en 2021. Il a remporté trois victoires, dont une étape du Giro en 2021.