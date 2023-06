Vainqueur à Knokke, Jakobsen est satisfait de son train

Devancé par Philipsen et Ewan, dimanche, à Bruges, et par ce même Philipsen mercredi sur l’étape du Baloise Belgium Tour, Fabio Jakobsen a su transformer ses places d’honneur en victoire, ce jeudi, à Knokke-Heist. “La fin de course était assez chaotique, avec des chutes, mais j’ai été emmené à la perfection par mes coéquipiers, jubile le champion d’Europe. Nous avons un solide train avec Yves Lampaert relayé ensuite par Casper Pedersen et Michaël Morkov. On le répète toujours, mais le vélo est vraiment un sport d’équipe : c’est plus facile de gagner après avoir été emmené de cette manière. J’ai d’ailleurs lancé tôt, je ne voulais pas être enfermé.”