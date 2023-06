Tour de Suisse: Juan Ayuso gagne la 5e étape, Mattias Skjelmose récupère le maillot jaune

L'étape était marquée par les passages des cols de Furka (hors-catégorie, 16,5 km à 6,4 %) après 22,5 km et de Oberal (1re catégorie, 10,7 km à 5,6 %) après 61 km et surtout le col d'Albula et ses 17,4 km à 6,8%, classé hors-catégorie, dont le sommet était situé à moins de dix kilomètre de l'arrivée jugée après la descente.

Un groupe d'une vingtaine de coureurs, dont Wout van Aert (Jumbo-Visma), se formait en début de course. Ils étaient encore treize devant au moment d'aborder la dernière ascension du jour, avec 4 minutes d'avance sur le peloton.

L'Italien Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), l'Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost) et le Portugais Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) se détachaient dans le groupe de tête. Derrière, le maillot jaune Felix Gall (AG2R Citroën) lâchait ses principaux rivaux, le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

A 12 kilomètres de l'arrivée, Juan Ayuso (UAE Team Emirates), parti en contre, revenait sur le trio de tête. L'Espagnol s'isolait en tête dans la foulée et résistait jusqu'à la ligne d'arrivée. Il décroche, à 20 ans, le troisième succès de sa carrière, le deuxième de la saison.

Revenu sur le groupe de Gall dans le final, Skjelmose réglait le sprint pour la deuxième place, devant l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious), à 54 secondes. Gall franchissait la ligne en huitième position à 58 secondes. Evenepoel se classait dixième à 1:20.

Skjelmose en profite pour récupérer la tunique de leader que lui avait chipée Gall mercredi. Le Danois compte 8 secondes d'avance sur l'Autrichien. Ayuso grimpe au troisième rang à 18 secondes. Evenepoel recule au quatrième rang à 46 secondes.

Vendredi, la 6e étape, la plus longue de cette 86e édition, se disputera sur 215,3 km. Elle s'élancera de La Punt et reliera Oberwil-Lieli.

La course d'achèvera dimanche par une 8e étape, un contre-la-montre individuel de 25,7 km entre Saint-Gall et Abtwil.