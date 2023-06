Grave chute de Gino Mäder au Tour de Suisse : Remco Evenepoel furieux contre l’organisation

Arrivé 1:20 après Ayuso et 0:26 derrière le Danois, Evenepoel a reculé à la 4e place du général, à 0:46 du Nordique de la Trek-Segafredo. “Je me suis senti mieux que la veille mais après seulement neuf jours d’entraînement, on ne peut pas attendre de miracle de ma part, dit-il, souriant. Pour le moment, je m’évalue à 90 % de mes capacités. Je suis capable de pousser 380-390 watts. C’est bien mais c’est trop peu si je veux rivaliser avec Roglic, Vingegaard ou Pogacar. Pour ça, je devrais développer 400 à 430 watts.”

Sur ce Tour de Suisse, le chef de file de Soudal Quick-Step éprouve aussi des difficultés à suivre les meilleurs grimpeurs, ce qui confirme qu’il a bien fait de ne pas s’aligner au Tour de France. “J’ai failli revenir sur le groupe de Skjelmose et Gall mais j’ai un peu calé dans les 300 derniers mètres de l’ascension.”

Gino Mäder transporté d’urgence à l’hôpital

Avec Dylan Teuns et Cian Uijtdebroeks sur son porte-bagages, il refusa de prendre tous les risques dans la descente finale de neuf kilomètres qui menait à l’arrivée. Une descente qui fait polémique pour sa dangerosité. Gino Mäder (Bahrain-Victorious) et Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) sont, d’ailleurs, tombés dans un ravin. Si les nouvelles du Britannique sont rassurantes – “il est conscient et parle normalement”, explique-t-on au sein de son équipe -, l’état du Suisse suscite plus d’inquiétude.

Il a été embarqué en hélicoptère à l’hôpital. “J’étais là quand Sheffield a eu son accident, explique Evenepoel. Il a manqué son virage et a volé dans le ravin. C’est vraiment dommage que l’on doive effectuer des descentes si raides dans le final d’une course. On dirait qu’on attend qu’il arrive quelque chose de grave pour réfléchir. Placer l’arrivée au sommet du col aurait été très bien. Mais, visiblement, il fallait que ce soit encore plus spectaculaire.”