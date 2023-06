Gall est sorti au pied de la dernière ascension, à un peu moins de vingt kilomètres de l’arrivée. Il prend du même coup le maillot jaune de leader à Jensen.

Quant à Remco Evenepoel, il ne semblait pas au mieux dans la dernière ascension mais il s'est accroché et a limité la casse en prenant la deuxième place au sprint juste devant Jensen, et à plus d'une minute du vainqueur.

Deux Belges ont également brillé et terminent avec les favoris : Cian Uijtdebroeckx et Sylvain Moniquet.