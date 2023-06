Tour de Suisse : Evenepoel plie mais ne rompt pas

”Dès le pied de la montée, cela a accéléré. Il y a eu beaucoup de variations de tempo, dit un Evenepoel aussi lucide qu’à son habitude. J’ai préféré monter à mon rythme parce que je n’avais pas les jambes pour encaisser ces changements de vitesse. En termes de puissance pure, je ne suis actuellement qu’à 90 % de mes capacités. Je n’ai pas le niveau que j’avais au Tour de Catalogne et au Giro. Je dois l’accepter.”

Content de pouvoir enfin rouler dans sa tenue irisée parce qu’il avait refusé de porter la blanche de meilleur jeune, le champion du monde a été contraint de jouer au yoyo avec le groupe des hommes forts. Faisant preuve de résilience, il finit par le rejoindre et parvint même à prendre la deuxième place sur la ligne, une seconde devant Mattias Skjelmose. Le Danois, troisième sur la ligne, est déjà dépossédé du maillot jaune de leader. C’est que l’Autrichien Félix Gall, vainqueur avec 1:02 d’avance sur Evenepoel, a fait coup double. “J’aurais été incapable de le suivre. Monter à mon rythme s’est révélé l’unique option pour ne pas exploser.”

Loin d’être abattu, Evenepoel retient de ces quatre premières journées en Suisse qu’il est capable de tenir un bon tempo mais pas de pousser autant de watts que lorsqu’il est en toute grande forme. Il paye encore un tribut aux dix jours sans vélo qui ont suivi son infection au Ccovid mais cela ne veut pas dire qu’il n’ambitionne plus la victoire finale dans l’épreuve. Avant l’étape reine de ce jeudi où le peloton devra franchir le Furkapas (à 2436 mètres d’altitude), l’Oberalppas (2046m) et l’Albulapas (2315m), Gall compte 0:02 d’avance sur Skjelmose et 0:16 sur Evenepoel. “Je ne peux pas laisser l’avantage de Gall grimper à deux minutes, estime le chef de file de Soudal Quick-Step. Si son viatique reste le même demain soir (NdlR : jeudi, donc), ce sera bien parce qu’il est moins bon au contre-la-montre. En montagne, il est le meilleur mais, normalement, le menu de ce jeudi me conviendra mieux avec des longs cols où je pourrai rouler à mon propre tempo.”

Uijtdebroeks 4e et Moniquet, 8e

Une fois de plus, Cian Uijtdebroeks a mis en avant ses qualités de grimpeur. Le coureur de 20 ans a terminé à une splendide 4e place, Sylvain Moniquet réussissant, lui aussi, des prouesses, en se classant 8e. “Ce n’était pourtant pas un final qui me convenait car il fallait être explosif, expliqua le grand espoir de Bora-Hansgrohe. Je me rends compte que je suis encore en train de franchir un nouveau palier.”

Aujourd’hui, Uijtdebroeks pointe à la 8e place du général, à 1:26 de Gall. L’Andennais est, lui, 12e à 2:11, avant l’étape reine de ce Tour.

“Je me battrai pour survivre”, conclut Evenepoel.