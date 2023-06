Remco après la 3e étape du Tour de Suisse : “Rien n’est perdu”

guillement "Un mauvais passage de deux, trois minutes."

Mais ce ne fut pas le cas. Ses deux rivaux prirent leurs distances l’un après l’autre. Au final, Skjelmose fit coup double, empochant l’étape et prenant la tête du général. Incapable de les suivre, Remco Evenepoel parvint à se glisser dans le groupe des poursuivants et finit par gagner le sprint pour la quatrième place, devant l’épatant Cian Uijtdebroeks, Juan Ayuso s’étant intercalé. Au final, le chef de file de Soudal Quick-Step, a terminé à 21 secondes du Nordique de 22 ans. “Je ne regrette pas d’avoir attaqué, mais peut-être n’aurais-je pas dû le faire si tôt, expliqua-t-il. J’ai eu un mauvais passage de deux, trois minutes. Il s’était mis à pleuvoir et j’avais froid. Mais je me suis accroché et je n’ai pas explosé. Ce n’est pas un drame.”

Le voilà deuxième du classement général à 0:17 de Skjelmose. “Rien n’est perdu. Il y a encore de la montagne ces prochains jours.” Remco Evenepoel pense particulièrement à l’étape-reine de jeudi. “J’en connais chaque mètre pour avoir roulé sur ces routes lorsque j’étais en stage à Livigno.” Il y aura également le chrono du dernier jour (25,7 km). “Jusqu’à présent, il n’y a rien de mal fait. On a essayé et on a pris l’initiative. Mais, maintenant, je vais peut-être juste davantage rester dans les roues et attendre mon moment”, poursuit-il.

Uijtdebroeks à nouveau au rendez-vous

Cian Uijtdebroeks est, lui, plus que satisfait de sa cinquième place. “Terminer dans le sillage du champion du monde est fantastique, s’exclama le jeune coureur de Bora-Hansgrohe. J’ai vraiment donné tout ce que je pouvais. Quand ça a attaqué, c’était un peu trop violent pour moi et j’ai préféré monter à mon propre rythme. C’était la bonne option.”

Le voilà 11e du classement général à 1:18 de Skjelmose. “Et demain (NdlR : ce mercredi), ce sera encore plus dur. Ça promet”, conclut-il avec gourmandise. S’il n’y aura plus d’arrivée au sommet, le peloton devra néanmoins franchir le col menant à Crans-Montana (14,6 km à 6,7 % de moyenne) et le Höhenweg (19 km à 4,5 %), dont le toit se situera à 4 bornes de la ligne.