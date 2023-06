Loïc Vliegen aborde le Baloise Belgium Tour en confiance : “Je me suis rassuré”

L’attraction Thibau Nys face à van der Poel

Sans oublier la valeur montante du cyclisme belge, Thibau Nys. Le fils de la légende Sven Nys vient de marquer les esprits récemment avec deux victoires autoritaires : une étape sur le Tour de Norvège et le récent Grand Prix des Cantons d’Argovie, où il a devancé Marc Hirshi et Pello Bilbao. Il arrive en confiance et avec un appétit d’ogre. “Ah, il est là ? Il fait alors clairement figure des favoris…”, annonce Loïc Vliegen. Le Liégeois a lui aussi de l’ambition pour le Baloise Belgium Tour, sur lequel il a souvent été régulier.

Loïc, vous venez de terminer sixième d’À Travers le Hageland, samedi. Où en êtes-vous ?

”La forme revient bien. Je n’ai pas connu un super début de saison. J’ai eu des ennuis à répétition, j’ai souffert du Covid, qui a été assez lourd. Quand j’ai tenté de reprendre, cela n’allait pas. Avec l’équipe, nous avons donc décidé que je fasse une coupure d’un mois après la Flèche Brabançonne. J’ai repris aux Quatre Jours de Dunkerque, où je n’ai pas fait de résultats, mais où les sensations ont commencé à bien revenir. J’ai ensuite aidé l’équipe pour Gerben Thijssen (notamment lors de sa victoire au Tour du Limbourg) et je me suis fait plaisir, samedi, au Hageland, sur une épreuve qui me convenait bien. Je m’y suis rassuré. Je me sens vraiment en forme, tout en devenant gérer mes allergies. Pas simple, actuellement, avec le pollen…”

Comment abordez-vous ce Baloise Belgium Tour ? Et quelles sont les particularités de cette épreuve ?

”Avec l’envie d’être dans le coup ! Le plateau est annoncé relevé, avec de solides blocs comme les Trek-Segafredo avec Nys ou avec les Alpecin-Deceuninck avec van der Poel ou Philipsen. Mais il n’y a plus de petites courses nulle part… Il faudra déjà bien se méfier de la première étape, ce mercredi, autour de Montaigu. C’est assez casse-pattes et je vois un petit groupe d’une bonne trentaine se présenter à l’arrivée. Le classement général y sera en partie dessiné. Il y aura ensuite sans doute un sprint jeudi à Knokke et un chrono très important pour le classement général, vendredi, à Beveren. Je vais y perdre du temps, mais avec l’envie d’en reprendre sur l’étape reine, avec la difficile journée autour de Durbuy, samedi. Dimanche, cela pourrait à nouveau être un sprint à Bruxelles, mais attention, cette ultime étape n’est pas si facile que ça… Et il y a le kilomètre en or sur chaque étape.”

La particularité du kilomètre en or

Que pensez-vous de cette formule, avec trois sprints bonifications rassemblés en un kilomètre ?

”Ce n’est pas une mauvaise idée ! C’est original et cela pimente la course. Parfois, ces sprints ne sont pas toujours bien placés, dans des faux plats descendants. Mais sur une épreuve qui peut se jouer à coups de secondes, ce kilomètre en or a de l’importance chaque jour : il y a neuf secondes à prendre en mille mètres…”

Votre ami Biniam Girmay vient de gagner au Tour de Suisse…

”J’étais vraiment super content pour lui. Il n’a pas non plus connu un début de saison facile, avec une période des classiques marquée par un temps exécrable. Il revient bien…”

Comment était-il pendant ces classiques ? Il fallait le soutenir pendant cette moins bonne période ?

”Non, il gère assez bien les hauts et les bas d’une saison.”

Il monte en puissance en vue du Tour de France. Il apprécie vous avoir à ses côtés… Vous allez l’accompagner cet été au Tour ?

”Je sais que je fais partie de la longue liste pour le Tour de France. Mais ce n’est pas ma priorité. J’en avais discuté avec l’équipe en début de saison. Je sens qu’un Grand Tour n’est pas ce qui me convient le mieux. Je sais que Bini a envie que j’y aille. On verra si l’équipe me demande d’y aller. Sinon, moi, faire un stage en altitude à Livigno à cette période et m’aligner ensuite sur le Tour de Wallonie, qui me convient souvent bien, cela me va très bien.”

Les cinq étapes

Mercredi : Montaigu-Zichem – Montaigu-Zichem (164,9 km).

Jeudi : Merelbeke – Knokke Heist (175,7 km).

Vendredi : contre-la-montre individuel à Beveren (15,2 km).

Samedi : Durbuy – Durbuy (172,6 km).

Dimanche : Bruxelles – Bruxelles (194,8 km).

Les derniers vainqueurs

2022 : Mauro Schmid (Sui). 2021: Remco Evenepoel. 2020 : annulé à cause du Covid. 2019: Remco Evenepoel. 2018 : Jens Keukeleire. 2017 : Jens Keukeleire. 2016 : Dries Devenyns. 2015 : Greg Van Avermaet. 2014 : Tony Martin (All). 2013 : Tony Martin (All). 2012 : Tony Martin (All). 2011: Philippe Gilbert. 2010: Stijn Devolder. 2009 : Lars Boom (P-B). 2008 : Stijn Devolder. 2007: Vladimir Gusev (Rus). 2006: Maarten Tjalingii (P-B). 2005: Tom Boonen. 2004: Sylvain Chavanel (Fra). 2003: Michaël Rogers (Aus). 2002: Bart Voskamp (P-B).

Le recordman

L’Allemand Tony Martin est le seul à avoir remporté à trois reprises le Tour de Belgique, trois années d’affilée, de 2012 à 2014. Le recordman de victoire d’étapes est Tom Boonen, avec onze succès.