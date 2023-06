L’entreprise belge Flanders Classics se lie au Tour de Suisse

Avoir plus de poids face à ASO et RCS

En unissant leurs forces, Flanders Classics et Cycling Unlimited espèrent former un bloc plus puissant capable de peser davantage dans les discussions et autres négociations avec ASO et RCS, qui organisent respectivement le Tour de France et le Giro.

Pour rappel, Flanders Classics est la tête de la plupart des courses flandriennes, dont le Tour des Flandres, Gand-Wevelgem et le Circuit Het Nieuwsblad. Elle est également omniprésente dans le monde du cyclo-cross.