La dernière étape n’a pas fait exception à la règle. La victoire de Ciccone sur les pentes de la Bastille n’a même pas occulté la masterclass du leader de la Jumbo-Visma. Le Danois a encore un peu plus creusé l’écart avec Adam Yates en une attaque tout en aisance.

Vingegaard largement trop fort

À aucun moment l’Anglais ou tout autre prétendant au podium – complété par Ben O’Connor – n’a réussi à suivre Vingegaard quand il a décidé d’accélérer le rythme sur les forts pourcentages de la dernière bosse. Yates a tenté d’attaquer sur les pentes du col de Porte. Sans jamais faire trembler Vingegaard. Il s’impose finalement avec 2 minutes et 23 secondes d’avance au général.

Un écart qu’il a creusé au fil de la semaine avec un gros chrono, puis une première attaque dans la cinquième étape qui a fait la différence. La deuxième, dans l’étape reine de samedi, a mis tout le monde d’accord. "Mes équipiers ont suivi le plan à la lettre, explique-t-il. Samedi, Tiesj (Benoot) et Attila (Valter) ont tout donné et j’ai pris les choses en main quand ils étaient à la limite. Dimanche, ils ont également été parfaits dans leur aide. Je n’ai jamais été seul sur le col de Porte. L’équipe a fait un gros travail. Sur la dernière rampe, je me sentais bien, alors j’ai tenté le coup."

Le collectif de l’équipe néerlandaise est aussi huilé que les cuisses de Vingegaard sont musclées. "Et encore, je ne pense pas être au top de ma forme", affirme-t-il. Il avait quand même le sourire sur le podium et à l’interview sur la ligne d’arrivée. Il n’a toutefois pas célébré outre mesure ce qui reste une grande victoire sur un des tours secondaires les plus relevés.

"C’est une belle victoire dans ma carrière et je suis clairement en bonne forme, dit-il. Globalement, la semaine complète a été très bonne. J’étais d’ailleurs assez étonné d’avoir pu faire la différence d’une telle manière au classement général."

Yates annonce que Pogacar sera à 100%

Vingegaard a désormais droit à quelques jours de repos avant de finaliser sa préparation avant le grand départ du Tour. "Je dois encore travailler, dit-il. Beaucoup ? Non, mais un peu quand même pour être au niveau auquel je veux être dans quelques semaines."

Il s’est plus que jamais posé en grandissime favori au maillot jaune du prochain tour de France. Tadej Pogacar a suivi tout cela depuis les montagnes espagnoles sur lesquelles il s’entraîne. La prestation de Vingegaard a mis un coup de pression au Slovène dont l’état physique pose toujours question après sa facture au poignet.

Adam Yates confirme, lui, qu’il ne faut pas douter de l’état de forme de son leader. "Je suis certain que Tadej sera à 100% et on sait tous de quoi il est capable." Avec le numéro 2 du Dauphiné comme lieutenant en montagne, l’ancien double vainqueur du Tour sera bien protégé.

Les outsiders déçoivent

Le duel entre les deux monstres semble d’autant plus une évidence qu’aucun des outsiders annoncés du Dauphiné (et donc du Tour) n’a tenu le coup face à Vingegaard. La plus grosse déception vient peut-être des coureurs d’Ineos avec le seul Carlos Rodriguez dans le top 10. Egan Bernal a été lâché en fin d’étape. Daniel Felipe Martinez a, lui, complètement explosé.