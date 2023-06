Tour de Suisse: Biniam Girmay gagne la 2e étape au sprint devant Arnaud Démare et Wout van Aert

Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ), leader après son succès dans la première étape contre-la-montre dimanche, a conservé le maillot jaune. Il possède encore 5 secondes d'avance sur Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step), qui a profité du deuxième sprint intermédiaire (kilomètre sprint situé à 51 km de l'arrivée) pour grappiller une seconde de bonification et 6 sur van Aert, dont la 3e place lui a rapporté 4 secondes de bonification.

Le peloton a mis fin à l'échappée du jour, partie dès le départ, composée de Michael Schär (AG2R Citroën) et Nickolas Zukowsky (Q36.5) au sommet de la dernière difficulté du jour à 23,5 km de Nottwil. La victoire n'allait plus échapper à un sprinter.

Girmay décroche son 11e succès pro, le deuxième de l'année après la 1re étape du Tour de la Communauté de Valence. Il offre aussi son 13e bouquet de l'année à l'équipe Intermarché-Circus-Wanty et le 2e en WorldTour.

Mardi la 3e étape, entre Tafers et Villars-sur-Ollon, n'est longue que de 143,8 km mais il s'achèvera au sommet d'un col de première catégorie de 10,7 km à 7,8 et le sommet du col des Mosses (1re catégorie, 13,5 km à 4,1 %) aura été franchi 33 kilomètres plus tôt.