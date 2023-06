Remco n'ira pas au Tour de France cette année mais devrait y être dans les années à venir : "Je veux y aller à 150 %"

"Dans le futur, j'irai certainement, mais pas cette année", a répété Evenepoel. "Il faut me comprendre. J'ai passé six mois à me préparer pour le Giro. J'ai passé trois mois dans le vide au sommet d'une montagne et je suis arrivé au Giro en pleine forme. Mais quand je suis tombé malade, je ne suis pas monté sur le vélo pendant dix jours. Il n'est donc pas facile de revenir en pleine forme pour une course comme le Tour où je veux y aller à fond, à 150 %. Ce n'est certainement pas possible cette année. C'est donc une décision logique de faire l'impasse et de se montrer un peu patient."

Le fait qu'Evenepoel ne souhaite pas participer au Tour uniquement en visant les victoires d'étapes ou pour acquérir de l'expérience a beaucoup à voir avec l'opinion publique. "Ce serait une option, mais je pense que la presse serait triste. Si je cède lors de la première étape de montagne, une bombe explosera en Belgique. Avec mon style de course, il est presque impossible d'y aller sans ambitions. Nous avons parlé d'une participation au Tour, mais la réponse a vite été: Non", a conclu Evenepoel.