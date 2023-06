Girmay est satisfait de sa reprise : “Je suis bien de retour !”

Parti seul pour rejoindre l’échappée matinale, celle de Ludovic Robeet, il a ensuite été rattrapé par le coup décisif, celui des hommes forts, avec son coéquipier Sven Erik Bystrom. “Je suis satisfait de ma reprise, de ma condition, raconte le coureur de la formation Intermarché-Circus-Wanty. Je suis bien de retour. Je suis super content de cette première épreuve, mais aussi de ce que nous avons fait avec l’équipe. On a contrôlé, on fait la course, on a provoqué la décision… Cela a été une bonne journée. En plus, il faisait bon…”

Une allusion au mauvais temps des éditions 2023 de la plupart des classiques, avec des conditions météo froides et pluvieuses qu’il n’apprécie pas. “Avec mon attaque sur le Mur de Grammont, j’avais envie de me tester après deux mois sans course”, ajoute celui qui n’avait plus fait de compétition depuis son abandon, sur chute, au Tour de France.

Que pense-t-il de ce test ? “C’était OK", répond-il dans un sourire.

Objectif Tour

De quoi le mettre en confiance pour le Tour de France, qu’il va découvrir, et sur lequel il rêve de remporter une victoire d’étape après avoir décroché un succès sur le Tour d’Italie, l’an passé. “Je suis en confiance, mais je sais aussi qu’il me reste pas mal de choses à faire pour améliorer mon niveau, car je ne m’entraîne que depuis un mois, mais oui, j’espère être bien pour le Tour de France.”

D’ici là, il sera sur le Grand Prix des Cantons d’Argovie, à Gippingen, en Suisse, vendredi, avant de mettre le cap vers le Tour de Suisse.