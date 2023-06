Ludovic Robeet offensif sur ses routes d’entraînement à la Brussels Classic

“C’était la tactique de l’équipe, d’envoyer un costaud, Guillaume Van Kersbulck ou moi, à l’avant, pour résister ensuite, raconte le coureur de Bingoal-WB. On s’est fait reprendre après la deuxième montée du Mur de Grammont. C’était idéal pour moi, je savais que je n’allais plus me faire lâcher. Malheureusement, il me manque le sprint pour faire un résultat… Mais c’était gai d’être à l’avant sur mes routes d’entraînement. Je connaissais le parcours par cœur : j’ai attaqué une seule fois, où je sentais que cela pouvait partir, et c’était la bonne.”