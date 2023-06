Critérium du Dauphiné : Alaphilippe, quelle délivrance !

En franchissant la ligne d’arrivée en vainqueur, ce lundi, sur la deuxième étape du Critérium du Dauphiné, Julian Alaphilippe a mimé un appel au calme. L’ancien double champion du monde était plongé dans une sorte de tempête, de spirale négative depuis un peu plus d’un an et demi, avec des coups du sort à répétition (chutes ou maladies, et tension avec Patrick Lefevere, le patron de son équipe). Avec ce succès, son deuxième de la saison et son premier à l’échelon World Tour en 2023, il a montré qu’il est bien de retour, qu’il a retrouvé son explosivité.