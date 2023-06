Herregodts n’a pas de regret au Dauphiné: "J'ai tout donné"

Une victoire, parfois, ça se joue à rien. À quelques détails. Rune Herregodts en a fait les frais, ce dimanche, sur l’étape d’ouverture du Critérium du Dauphiné. Membre de l’échappée matinale en compagnie des Belges Brent Van Moer et Fabio Van den Bossche et des Français Donovan Grondin et Dorian Godon, il a été le dernier à résister.