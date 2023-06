Dans un communiqué, Soudal Quick-Step a également donné des indications sur la suite de la saison du gamin de Schepdaal. Après le Tour de Suisse, il sera présent pour le championnat de Belgique du contre-la-montre et de course sur route. Il rejoindra ensuite ses coéquipiers pour un stage à Val di Fassa. “Cela a été un véritable défi de trouver un chemin pour le reste de ma saison”, explique-t-il dans un communiqué. “Nous savons que mon objectif principal cette année était le Giro d’Italia et ce qui s’est passé est vraiment malheureux. Il était donc important de planifier le bon programme avec la direction de l’équipe. Je pense que commencer par la Suisse est parfait, et cela me permet de revisiter une course où j’ai de bons souvenirs de ma victoire au contre-la-montre l’année dernière.”

Le camp d’entraînement aura pour objectif de préparer les championnats du monde. “Je pourrai passer quelques semaines en altitude dans la magnifique région de Val di Fassa. J’ai vraiment apprécié de m’y entraîner auparavant et c’est un endroit magnifique à visiter, avec les avantages que procure l’altitude. C’est un endroit idéal pour commencer à me préparer pour les championnats du monde.”