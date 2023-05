Derek Gee, l’envol de l’ornithologue: qui est la révélation du Giro ?

Il avait une première fois échoué lors de la huitième journée, devancé par l’intouchable Ben Healy et sa chevauchée solitaire. Il avait été plus proche de la victoire deux étapes plus tard mais il n’avait rien pu face à l’explosivité de Magnus Cort Nielsen, vainqueur d’un sprint à trois devant le Canadien Gee et De Marchi. Après, à nouveau, avoir tenté le coup sur l’étape 13, devant se contenter de la quatrième place à Crans-Montana, il est reparti à l’offensive dès le lendemain. Sprintant encore pour la victoire dans la fugue du jour mais il n’a été battu que par Nico Denz.

Il avait appliqué le même schéma en dernière semaine, terminant quatrième de la dix-huitième étape, à nouveau échappé en montagne. Avant d’échouer de très peu, le lendemain, au sommet des Trois Cimes de Lavaredo, où Santiago Buitrago l’a repris dans le final…

”C’est le Poulidor du Giro mais c’est aussi une des révélations de l’épreuve”, avait évoqué, sur Eurosport, Philippe Gilbert.

À ces quatre places de deuxième s’ajoutent deux autres, dans les classements annexes : au classement par points (devant les sprinters) et il a terminé à cette même place au classement de la montagne, grâce à ses nombreuses figures. Il se console finalement avec le prix du coureur le plus combatif du Tour d'Italie.

Qui est ce baroudeur, ce jusqu’au-boutiste de l’effort ? Né à Ottawa, il vit sa première saison pro, au bout d’un parcours atypique. Il a commencé sa carrière sur la piste, chez les jeunes, tout en combinant avec la route décrochant notamment le titre de champion de son pays du contre-la-montre chez les juniors. Avant de se consacrer pleinement à ses études universitaires (en sciences de la vie), qui ont pris le dessus sur le sport. Mais tout en mettant sa carrière entre parenthèses, il a réussi à continuer à se faire remarquer dans les chronos.

Dès son arrivée dans l'équipe de développement d'Israël-Premier Tech en 2022, il avait convaincu les dirigeants de le faire signer trois ans chez les pros.

”Nous l’avions pris en 2022 dans notre équipe de développement et il nous avait convaincus, nous lui avons proposé un contrat de trois ans dans la structure pro à partir de 2023”, raconte le manager général Kjell Carlström. "Trois ans, c'est un signe de confiance..." Il n’a pas déçu. “Il a fait bien mieux que ce que nous espérions”, a commenté à Sporza le directeur sportif Dirk Demol au sujet de ce coureur qui avait déjà montré son tempérament offensif sur Paris-Roubaix, qu’il a adoré, malgré le côté aléatoire de l’Enfer du Nord (il a crevé et déjanté dans la Trouée d’Arenberg alors qu'il était dans l'échappée).

”Si je reste dans le peloton, il n’y a aucune chance que je puisse gagner, alors j’essaie en attaquant”, explique, dans un franc sourire, Derek Gee, qui s’est attiré de nombreux sympathisants ces derniers jours. “Ce Giro a été un peu fou, pour moi. Cela a d’abord été une grande joie d’avoir été sélectionné. Je voulais simplement aider l’équipe, les gars. Et puis quand je me suis classé une première fois deuxième, cela m’a mis en confiance. Deuxième, c’est proche de la première place… Cela m’a motivé à continuer d’essayer.”

Cet ornithologue agréé, grand amateur des charmes et du calme de la nature et réputé pour être un couche-tôt continuera d’essayer, c’est certain ! “Échouer si près à chaque fois, ça fait mal mais je ne regrette rien; cela a été une expérience fantastique, ce Giro, et ces places de deuxième me donnent encore plus l’envie d’aller chercher ma première victoire.”