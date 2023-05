Giro : une échappée de costauds en tête sur la 18e étape, le peloton ne laisse pas beaucoup d’avance (direct)

La dernière ligne droite de ce 106e Tour d’Italie débute ce jeudi avec cette 18e étape longue de 161 kilomètres entre Oderzo et Val di Zoldo. Avec deux cols de 1re catégorie et deux de 2e catégorie, cette étape pourrait faire des dégâts et on devrait assister à une nouvelle explication entre leaders. L’occasion peut-être pour Primoz Roglic de refaire une petite partie de son retard ou au contraire à Geraint Thomas et João Almeida d’éliminer totalement le Slovène de la course à la victoire finale.