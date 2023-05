Giro 2023: comment Almeida est passé de favori à lâché par Roglic et Thomas

L’attaque de Primoz Roglic, à 8 kilomètres de l’arrivée, a fait mal au Portugais. Il n’a pas pu résister au travail conjoint de Geraint Thomas et Roglic malgré le soutien de Jay Vine, passé proche d’un crash dans la descente avant la bosse. Almeida a concédé 21 secondes et se retrouve troisième à 39 secondes du maillot rose.

"C’était un jour difficile mais je suis toujours là, dit Almeida. Je n’étais juste pas aussi fort que les deux autres. Cela arrive et j’espère que demain je serai assez bon pour me battre jusqu’à la fin. Actuellement, Geraint Thomas est celui qui semble le plus en forme."

Le calme affiché par le Gallois lui donne raison. Le maillot rose a réagi à l’attaque de Roglic sans se mettre dans le rouge et a collaboré avec lui afin de creuser l’écart avec Almeida. "Une bonne journée, a-t-il résumé avec le sourire. Mais je reste prudent car je pourrais aussi avoir un mauvais jour."

La réponse de Roglic

Roglic a fait peur aux observateurs en début d’étape en se retrouvant dans le fond du peloton. Le Slovène a répondu à cette mauvaise anticipation et aux critiques qui ont émané de son étape plus compliquée de mardi en animant la fin de course.

Il a osé attaquer ses concurrents dans les plus forts pourcentages. "Et cela fait du bien pour l’équipe qu’il ait montré qu’il était l’un des meilleurs de ce Giro", dit Marc Reef, directeur sportif chez Jumbo-Visma.

Des propos confirmés par l’équipier de Roglic, Michel Hessmann : "Primoz était bien, même après avoir perdu du temps. Nous le connaissons et on sait qu’il peut encore en faire plus sur les deux étapes à venir."

Pinot maudit mais en bleu

Thibaut Pinot est, lui, le Poulidor de cette édition du Giro. Le Français rêvait d’une victoire d’étape pour son dernier Tour d’Italie. Il devra se contenter d’une nouvelle deuxième place, battu sur la ligne par le champion d’Italie Filippo Zana. Une frustration adoucie par une belle moisson de points bleus qui lui permet de reprendre le maillot de meilleur grimpeur. "J’ai tout donné dans le sprint mais j’ai commis une faute, concède-t-il. Le meilleur a gagné mais j’espère encore avoir ma chance ce vendredi."