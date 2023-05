Vainqueur au Monte Bondone, João Almeida s’invite dans le duel Thomas-Roglic : “Je vais tout donner jusqu’au bout”

Sur la mythique escalade surplombant Trente, Geraint Thomas et Primoz Roglic étaient attendus comme l’éventuel successeur du Français. Le Gallois, deuxième de l’étape a en effet retrouvé la tête du classement, mais lui comme le Slovène savent désormais qu’ils devront compter jusqu’au bout avec le Portugais Joao Almedia. Le coureur d’UAE a enlevé une étape qu’il a marquée de son empreinte après un beau travail préparatoire de ses équipiers.

Le voici deuxième du général à 18 secondes de Thomas mais devant Roglic, désormais repoussé à un peu moins d’une demi-minute. Car le Slovène n’a pu suivre ses deux rivaux quand, dans les derniers kilomètres de l’étape, Almedia d’abord, puis Thomas ont accéléré. Sans l’aide de Sep Kuss, qui l’a littéralement porté jusqu’à quelques hectomètres du sommet, Roglic aurait lâché plus de lest encore. Heureusement pour le suspense, le coureur de Jumbo-Visma a limité les dégâts et il peut encore croire que rien n’est perdu alors qu’il reste trois étapes très difficiles à partir de jeudi.

Si les sprinters devraient obtenir une avant-dernière occasion de s’illustrer ce mercredi en Vénétie, de nombreux baroudeurs ont tenté leur chance dès le départ de la 16e étape. En bordure du lac de Garde, vingt-six coureurs se sont dégagés, les uns cherchant le gain de l’étape, d’autres à marquer des points pour le classement de la montagne et quelques-uns aussi à profiter d’un éventuel marquage des favoris pour réussir un joli coup de poker. Ce fut notamment le cas d’Aurélien

Paret-Peintre, 13e du classement et coureur le mieux placé au départ, qui fut un moment virtuel maillot rose avant que les équipes Jumbo et UAE ne prennent sérieusement la poursuite à leur charge et réduisent à néant les espoirs des attaquants, tous repris dans l’ultime ascension.

Où Joao Almeida prit le relais de ses partenaires pour se lancer à l’attaque, lui auquel on a souvent fait le reproche d’un trop grand attentisme. Il faut dire que le Portugais n’a que 24 ans.

”Je suis très heureux de ce premier succès sur un grand tour”, reconnut Almeida. “Ces dernières quatre années, je suis souvent passé tout près. Enfin, j’ai ce succès d’étape ! Je n’arrive pas à décrire mes sentiments. Ce fut une journée très dure, la plus dure jusqu’ici.”

Le coureur d’UAE a expliqué ce qui l’a décidé à attaquer sur le Monte Bondone.

”Je me sentais vraiment bien et j’ai pris le risque d’y aller car si vous ne tentez rien, vous ne pourrez jamais savoir”, dit-il. “J’ai tenté et ça a réussi. Je vais continuer et essayer d’obtenir plus encore. Je vais tout donner et lutter jusqu’au bout.”

Juste derrière les principaux prétendants, Ilan Van Wilder, 6e, et Laurens De Plus, 9e, ont réussi une belle étape. Les deux Belges restent en lice pour un bon classement final où 8 hommes se tiennent en deux minutes de la 4e à la 11e place, dont De Plus, 10e. Van Wilder, lui, est 15e.