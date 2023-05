Mark Cavendish arrêtera sa carrière professionnelle en fin de saison

C'est un des plus beaux palmarès du peloton va tirer sa révérence cet automne. Le sprinter britannique, 3e de la 11e étape du Giro 2023, compte en effet 161 victoires au compteur, la dernière décrochée l'année dernière aux championnats de Grande-Bretagne. Champion du monde en 2011, il a notamment remporté Milan-Sanremo en 2009 et 53 victoires dans des étapes sur un grand Tour (34 au Tour de France, 16 au Tour d'Italie et 3 au Tour d'Espagne). Il pourrait d'ailleurs ajouter un 35e succès au Tour de France cet été, battant alors le record d'Eddy Merckx, pour ce qui sera l'ultime défi de sa carrière entamée il y a 17 ans. Il avait rejoint la formation Astana cette année en provenance de Quick-Step, après le projet avorté de signer avec la formation B&B Hotels qui a disparu faute de trouver un parraineur.

"Pendant plus de 25 ans, le cyclisme m'a donné la chance de sillonner le monde et de rencontrer des gens incroyables", avance Cavendish "Ce sport m'a appris tant de choses sur la vie, le dévouement, la loyauté, l'esprit équipe, le sacrifice, l'humilité... toutes ces choses importantes que j'essaie en tant que père de montrer à mes enfants. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils Casper. Par chance, c'est une journée de repos et je vais pouvoir le fêter avec lui. Dorénavant, je pourrai être présent à chaque anniversaire."

Sur piste, le coureur de l'Ile de Man a gagné trois titres mondiaux dans la course à l'américaine et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio à l'Omnium.