Tim Merlier a trouvé l’ouverture: "Enfin pu sprinter comme je le voulais"

"C’est la première fois cette semaine que j’ai pu sprinter comme je le voulais, expliquait le champion de Belgique ce dimanche soir. Je suis reconnaissant envers mes équipiers pour le travail effectué toute la journée pour reprendre l’échappée et me placer dans le final. Quand j’ai vu le gars d’Uno X lancer le sprint de loin, j’ai dû tout donner pour revenir dans sa roue et le passer juste avant la ligne. C’est un succès spécial pour moi, devant une partie de ma famille qui avait fait le déplacement."

Grégoire débloque son compteur

La victoire finale est quant à elle revenue à Romain Grégoire. Le puncheur de Besançon avait ouvert son compteur de victoires chez les professionnels sur la deuxième étape, mercredi, avant de limiter les dégâts dans le contre-la-montre puis de s’emparer du leadership à Cassel, samedi, en prenant la deuxième place derrière Hagenes (Jumbo-Visma). Il devient ainsi le plus jeune vainqueur de l’histoire de la course nordiste.

Ce grand talent de tout juste 20 ans est régulièrement comparé à Julian Alaphilippe. En succédant au palmarès à Philippe Gilbert, le leader de la formation Groupama-FDJ a confirmé tout son potentiel. "C’est une grande fierté de remporter cette course, un moment dont je vais me souvenir longtemps. Je vais en profiter avant de me concentrer sur le reste de la saison", savourait celui qui devrait notamment participer à la prochaine Vuelta.

Il devance Kasper Asgreen de 13 petites secondes au classement final. Une belle satisfaction pour le Danois qui effectuait son retour cinq semaines après sa lourde chute dans la Trouée d’Arenberg.