Wout van Aert va changer de plan au Tour de France : “Les victoires d’étape oui, le maillot vert non”

Contacté par le site néerlandais Wielerrevue, le troisième de Paris-Roubaix affirme qu’il va “rouler d’une manière différente” cette année. “Après le Tour 2022, je n’étais plus humain. Si vous terminez le Tour normalement, vous pouvez encore vous améliorer. Mais l’année dernière ce n’était pas possible. C’est pourquoi je vais mettre l’accent sur les victoires d’étape et pas sur le maillot vert cet été. L’état d’esprit sera très différent”, annonce-t-il.

Plus étonnant : il explique avoir songé à disputer le Giro plutôt que le Tour, cette saison, en raison de la proximité entre la Grande Boucle et les championnats du monde. “J’ai pensé au Tour d’Italie mais cela ne correspondait pas avec le reste de mon programme”, dit-il en référence aux classiques printanières. “Et puis, je suis dans les meilleures années de ma carrière donc je veux me montrer dans la plus grande course du monde.”

Reste à savoir s’il obtiendra suffisamment de “jours de repos” durant le Tour de France pour avoir assez de jus pour conquérir un premier maillot arc-en-ciel sur la route…