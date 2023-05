Tour d'Italie: Geraint Thomas a vécu "une bonne étape, plus intense et plus rapide que prévu" (vidéo)

"C'était une bonne étape, plus intense et plus rapide que prévu", a confié le Britannique en conférence de presse. "Cela montre que les étapes courtes peuvent être aussi intenses et meilleures que les longes étapes. Cependant, cela ne veut pas dire que les étapes longues n'ont pas leur place dans un grand Tour."

La 13e étape du Giro s'est courue en effet sur 74,6 km au lieu des 199 prévus au départ Borgofranco d'Ivrea. Les organisateurs ont modifié le parcours peu après le départ fictif qui avait été donné sous la pluie à la demande des coureurs.

"Dans de tels moments, il est primordial de rester soudés. Finalement, la météo n'a pas été si mauvaise par rapport aux prévisions mais c'est important d'avoir un plan B pour de telles étapes et éviter le chaos."

Malgré le passage par le Col de la Croix de Coeur et la montée finale vers Crans-Montana, le Britannique et son équipe ont contrôlé l'étape pour garder le maillot rose. "L'équipe a bien roulé et j'étais content de notre rythme. Nous nous attendions à des attaques mais elles ne sont pas venues. Les autres équipes ne pouvaient peut-être pas rouler plus vite", a conclu Thomas.