Le jeune cycliste avait subi une première opération dans la foulée, en novembre 2021, et puis une seconde en mai 2022. Après cette intervention, Arturo Gravalos avait indiqué, via un communiqué de son équipe Eolo-Kometa, que sa convalescence “se passait très bien”. Il espérait reprendre l’entraînement.

Malheureusement, il n’a finalement plus couru en compétition depuis la découverte de sa tumeur. Il était d’ailleurs hospitalisé depuis le mois d’avril.

"Arturo n'a jamais abandonné, car c'était sa nature. Il voulait reprendre la course. Il n'a pas fixé de date limite, il a dit qu'il considérerait chaque course comme une opportunité offerte par la vie [...] Récemment, il a été confronté à de nombreux obstacles, mais il a toujours réagi avec beaucoup de positivisme. Il a gardé sa tristesse pour lui", a écrit Eolo-Kometa dans un long communiqué, rappelant le "grand sourire" et "la franchise" d'Arturo.

Sur Twitter, d’autres équipes du peloton ont rapidement rendu hommage au jeune Espagnol, ainsi que des coureurs, comme Alejandro Valverde.