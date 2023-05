Giro : quand le futur retraité Thibaut Pinot court comme un débutant

Après s’être glissé dans la bonne échappée du jour qui s’est formée à la pédale, le Franc-Comtois a commis sa première erreur dans la première ascension du jour, lorsqu’il est passé à l’attaque dans la Croix de Coeur, à plus de 65 kilomètres de l’arrivée. Le leader de la Groupama-FDJ s’est finalement relevé pour attendre ses compagnons d’échappée mais le (double) mal était fait : il avait montré à tout le monde qu’il était le plus fort et il avait distancé définitivement son équipier Bruno Armirail.

Très nerveux durant l’ensemble des 75 kilomètres de course, Pinot attaquait encore dans la vallée menant à l’ascension finale. Énervé par le comportement de Jefferson Alexander Cepeda qui sautait quelques relais, le Français désorganisait l’échappée par ses grands gestes et son mécontentement.

Arrivé dans la dernière ascension du jour, Pinot attaquait dès le pied mais devait constater que Rubio et Cepeda restaient bien accrochés à sa roue. Ce qui n’est pas un réel problème quand vous êtes le plus explosif du groupe de tête pour une éventuelle arrivée au sprint.

Mais voilà : dans ce Giro, Thibaut Pinot a des objectifs multiples. Bien figurer au classement final, remporter une étape et la conquête du maillot bleu de meilleur grimpeur. Ce dernier objectif est arrivé en cours de route quand Pinot s’est mis à glaner quelques points ci et là, au sommet des ascensions. Des “points gratuits”, expliquait-il. Sauf que ce vendredi, on a vu que courir derrière tant d’objectifs pouvait vous faire perdre de vue l’essentiel.

Sous tension dans la dernière ascension, Pinot avait sans doute en tête de remporter la victoire ET de reprendre un maximum de temps à Geraint Thomas, le maillot rose actuel. Mais en se mettant cette pression et en multipliant les attaques pour se débarrasser des poids morts que représentaient Rubio et Cepeda dans sa roue, il en a fini par tout perdre… à l’exception du maillot de meilleur grimpeur, qu’il a récupéré à l’issue de l’étape. Une maigre consolation puisqu’on parle là du seul objectif qu’il ne s’était pas fixé avant le départ du Giro.