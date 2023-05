Lionel Taminiaux deuxième du Circuit de Charleroi : “Cela prouve que je peux gagner”

Habitué à gagner chaque saison (il avait remporté l’an passé, à cette période, une étape des Quatre Jours de Dunkerque), il sent qu’il se rapproche de la victoire. “Cette deuxième place montre bien que je peux gagner et je vais avoir de nombreuses opportunités jusqu’au Championnat de Belgique, ajoute l’ancien double lauréat du DH Challenge Ekoï. Je ferai par exemple ce week-end Veneendal samedi et le Tour de Cologne dimanche et pas mal d’autres courses d’un jour dans la foulée. J’aurai ma chance et je veux la saisir.”

Il est en fin de contrat chez Alpecin-Deceuninck.

Le coureur de 26 ans est dans sa troisième saison chez Alpecin-Deceuninck. “Je suis en fin de contrat, explique celui qui a pris un manager pour la première fois de sa carrière. Mais ce podium fait du bien, sur une course très particulière, avec cette longue neutralisation. Quand on a redémarré, il ne restait que 60 kilomètres. Sur cette distance, tout le monde sait se faire mal et cela a vraiment roulé à fond, alors que la course avait été bien dure jusque-là. C’était affreux lors de la première côte qui a suivi, à Walcourt !”

Mais il s’est accroché, pour aller chercher son premier podium UCI de la saison après avoir terminé quatrième à la Bredene Coxyde Classic ou cinquième d’une étape de Paris-Nice.