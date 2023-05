Giro: Patrick Lefevere donne des nouvelles de Remco Evenepoel

Le boss du Wolfpack n'a pas non plus voulu commenter les rumeurs qui circulent dans la presse italienne selon lesquelles Remco Evenepoel a préféré quitter la course que la perdre à la régulière. "Je n'ai même pas lu cet article de la Gazzetta, je ne vais pas m'abaisser à ça. J'ai aussi dit à Remco de rester calme face à tout ça."

Et de répéter ce qu'il a déjà affirmé lundi: "Maintenir Remco en course n'était pas une option car on ne sait pas quels dommages le corona peut causer sur votre corps." Avant de donner des nouvelles de son poulain: "J'ai échangé avec lui via WhatsApp, il m'a dit se sentir mieux mais il a toujours mal à la gorge et a fait un nouveau test positif au Covid."

Et si aucune décision n'a été prise quant à la suite de son programme de course, Lefevere affirme qu'il imagine mal son leader se présenter au départ du Tour de France "sans l'ambition de le gagner." Traduction: l'aligner sur la Grande Boucle dans un rôle libre et sans une équipe bâtie autour de lui n'est pas envisageable.