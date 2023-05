Kenny Molly (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) et trois Français, Mathis Le Berre (Arkéa Samsic), Damien Girard (Nice Métropole Côte d'Azur) et Maël Guégan (CIC U Nantes Atlantique) s'échappaient après une cinquantaine de kilomètres. Alex Colman (Flanders-Baloise) les rejoignait ensuite.

Alors que le peloton revenait sur les échappés, Molly et Le Berre jouaient leur va-tout. Leur aventure prenait fin à 6,3 kilomètres. Dans un final nerveux, marqué par une chute juste avant la flamme rouge et une autre en plein sprint qui impliquait Arnaud De Lie (Lotto Dstny), Olav Kooij (Jumbo-Visma) se montrait le plus rapide de l'emballage final. Le Néerlandais, 21 ans, décroche la 17e victoire de sa carrière, la deuxième de la saison après une étape de Paris-Nice. Il devançait l'Allemand Max Walscheid (Cofidis) et le Français Paul Penhoët (Groupama-FDJ). Le champion de Belgique Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se classait quatrième, Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) prenait la septième place.

Mercredi, la 2e étape reliera Compiègne à Laon, avec une arrivée au sommet d'une côte de 1,9 km à 4,1 pour cent. Cette 67e édition se déroule sur six étapes, avec une arrivée dimanche à Dunkerque, où l'on connaîtra le successeur de Philippe Gilbert, qui y avait remporté la 80e et dernière victoire de sa carrière.