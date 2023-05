L’entraîneur de l’équipe de Slovénie doute de la maladie de Remco Evenepoel : “Il avait peur d’affronter la vérité”

Pour lui, Evenepoel n’est pas malade : “Je ne jugerai pas ce qui est vrai ou pas mais jusqu’à ce qu’ils me montrent la preuve, je pense davantage que Remco avait peur d’affronter la vérité plutôt qu’il n’était malade”, estime-t-il avant d’ajouter, “je pense que la raison principale (de son abandon, NdlR) est qu’il n’a pas l’avantage de trois minutes comme il l’avait prédit.”

Non content de douter de la véracité de la maladie d’Evenepoel, l’ancien coureur slovène pense également qu’il est le seul responsable de ses deux chutes survenues mercredi dernier, sur la route de Salerne : “C’était de sa faute sur les deux chutes. Sur la première, il est tombé à cause d’un chien, mais ce n’est pas lui qui a été percuté. La deuxième chute est entièrement de sa faute, il n’a donc vraiment pas d’excuse.”

Le duel entre Roglic et Evenepoel n’aura donc pas lieu mais Hvastija estime que celui-ci aurait largement tourné à l’avantage de son compatriote : “Dans la seule étape où Evenepoel et Roglic ont pu s’affronter en montée (samedi vers Fossombrone, NdlR), le Belge n’était pas comme il aurait dû être. On ne saura jamais pourquoi, mais mon hypothèse, c’est que sa forme déclinait.”