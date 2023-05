Giro: Magnus Cort Nielsen s'offre la 10e étape sous la pluie, Geraint Thomas reste en rose

Après plusieurs tentatives en début d'étape, un quatuor se formait à l'avant lorsque l'Italien Davide Bais (EOLO-Kometa), porteur du maillot bleu du meilleur grimpeur, et le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) rejoignaient, après une quarantaine de kilomètres, l'Italien Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) et le Canadien Derek Gee (Israel-Premier Tech), partis plus tôt.

L'étape se déroulait en grande partie sous la pluie et sur une route détrempée. En cours de route, Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), sixième du général, abandonnait. Le Russe était alors le 11e coureur à quitter la course mardi. D'autres allaient encore suivre.

Le quatuor de tête franchissait ensemble le Passo delle Radici (2e catégorie). Dans la descente, Bais lâchait prise. Cort, De Marchi et Gee comptaient encore 2:30 d'avance sur le Monterpepoli (4e catégorie). Les trois échappés conservaient suffisamment d'avance pour se disputer la victoire.

Au sprint, Cort Nielsen se jouait de ses compagnons d'échappée. Il s'offre la 26e victoire de sa carrière, la troisième de la saison, et complète sa collection dans les Grands Tours après s'être imposé dans six étapes du Tour d'Espagne et dans deux du Tour de France. Il devient le 105e coureur à réussir cette performance, quelques jours après son compatriote Mads Pedersen.

Il devançait Gee et De Marchi. Le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) réglait le sprint du peloton à 51 secondes, devant l'Allemand Pascal Ackermann (UAE Team Emirates).

Au général, Thomas devance de 2 secondes le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et de 5 son compatriote et équipier Tao Geoghegan Hart. Le Portugais Joa Almeida (UAE Team Emirates) suit à 22 secondes, devant le Norvégien Andreas Leknessund (DSM), cinquième à 35 secondes.

Mercredi, la 11e étape, entre Camaiore et Tortona, proposera deux ascensions de troisième catégorie et une de quatrième.