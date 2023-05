Arnaud De Lie chute lourdement et est évacué en ambulance aux Quatre jours de Dunkerque: "Il a des douleurs au dos et à l'épaule" (vidéo)

Le final a été marqué par une lourde chute impliquant le sprinteur belge Arnaud De Lie (Lotto-Dstny). Un autre coureur n'a pu l'éviter. Les deux hommes sont restés plusieurs minutes assis sur le bitume. Arnaud De Lie, qui était entouré de plusieurs équipiers, pourra-t-il reprendre le départ demain? Il souffre, à coup sûr, de plusieurs brûlures, voire d'une commotion...

"Il a des douleurs au dos et à l'épaule et a pris la direction de l'hôpital pour un examen plus complet", a twitté son équipe.

Arnaud De Lie maudit à Dunkerque

Dunkerque ne réussit décidément pas à Arnaud De Lie. Le Lescheretois avait aussi chuté dans la dernière ligne droite de la première étape des 4 Jours l'an dernier.