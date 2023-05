Roglic évoque l’abandon d’Evenepoel : “On ne souhaite ça à personne !”

Annoncé comme le grand rival de Remco Evenepoel au départ de ce Giro, Primoz Roglic se retrouve sans son concurrent direct, contraint à l’abandon à cause d’un test positif au Covid. Comme Geraint Thomas, le Slovène a regretté la mésaventure connue par le Belge. “Ce n’est vraiment pas chouette : on ne souhaite cela à personne”, a déclaré le leader de Jumbo-Visma dans un entretien avec Renaat Schotte. “C’est vraiment dommage pour lui. Mais je suis persuadé qu’il sera vite de retour : il est si fort ! Son abandon change la physionomie de la course, mais mon but reste le même : je veux gagner le Giro, peu importe les adversaires en course. Je reste concentré sur moi, sur mon équipe.”