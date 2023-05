“Le drame”, “Victoire d’étape et puis… le coup de massue” : la presse internationale déplore le départ du Giro 2023 de Remco Evenepoel

”Le drame pour Remco”, pouvait-on lire en une de la Gazet Van Antwerpen ce matin. Le journal anversois recueillait même une confession du cycliste dimanche soir après sa victoire de la neuvième étape. “J’espère ne pas tomber malade, car j’ai le nez qui coule”, déclarait le coureur de la Soudal Quick-Step.

Du côté de HLN, on se tourne déjà vers l’avenir. “Vraiment dommage, mais la vie continue”, titrait le quotidien flamand. Ils relayent alors les propos de Remco, pour qui les conditions météorologiques jouaient en défaveur. “Le parcours n’était peut-être pas le plus difficile, mais il y a eu des courses difficiles et beaucoup de pluie. Cela a eu raison des corps maigres des coureurs. La pluie et le froid ne sont pas mes conditions météorologiques préférées. Je préfère la chaleur. Je suis également très léger et mon pourcentage de graisse est très bas. Cela me rend encore plus sensible au froid et à la pluie”, expliquait le Belge.

”Victoire d’étape, le maillot rose et puis… le coup de massue”, écrivait le Nieuwsblad en expliquant que leurs lecteurs ne recevraient pas l’analyse du cycliste sur sa deuxième semaine de Giro mais bien les applaudissements de la rédaction. “Dans sa valise se trouvent quatre maillots roses et deux belles victoires d’étape. Même si l’abandon a été douloureux, on ne peut pas parler d’un Giro raté.”

À l’internationale aussi, on “pleure” le départ de Remco

En Italie, du côté de la Gazzetta dello Sport, on a finalement fait son mea culpa. Le journal avait d'abord écrit ceci suite à la victoire du Belge : “Nous commentons tous le fait qu’il n’a pas été super, avant d’apprendre que Remco Evenepoel gagnait son contre-la-montre avec le Covid dans son corps. Nous ne voulions pas que cela arrive, car après l’avoir vu dominer à Ortona, nous pensions vraiment que le champion belge pouvait remporter son premier Giro. On ne sait pas comment celui-ci va se poursuivre mais Remco Evenepoel va certainement nous manquer.”

Chez nos confrères français de L’Équipe, on est encore choqué par l’annonce subite de l’abandon de Remco Evenepoel. “Énorme coup de théâtre sur le Giro : maillot rose et grand favori de l’épreuve, le Belge Remco Evenepoel est contraint à l’abandon après avoir été testé positif au Covid.” Le journal souligne encore une fois la malédiction italienne pour Remco qui avait dû également abandonner il y a deux ans, lors de sa chute impressionnante lors de la 18e étape du Giro.

En ce qui concerne Cyclingnews, on voit cette mauvaise nouvelle comme un second souffle pour le Giro. “Le Giro se trouve complètement ouvert après l’abandon de Remco Evenepoel”, analyse-t-il avant d’évoquer, eux aussi, les signes qui montraient un Remco plus faible que prévu. “Ce diagnostic offre une explication à son week-end moins bon. Avec le recul, les signes étaient donc clairs. Il s’est donc emparé du maillot rose, mais la différence et la manière ont été moins convaincantes que prévu. C’était une victoire qui ressemblait étrangement à une défaite et les poches sous ses yeux lors de l’interview montraient à quel point l’effort avait été difficile.”