Giro 2023 : Remco Evenepoel était-il obligé d’abandonner après avoir été contrôlé positif au Covid ?

Et la question que beaucoup viennent à se poser est : était-il obligé de quitter l’Italie ? N’aurait-il pas pu tenter de mordre sur sa chique, malgré une impression d’effort intense lors de la fin de son contre-la-montree ? Et bien la décision du Belge est plutôt surprenante puisqu’en veille de journée de repos, celui-ci aurait en effet pu attendre. Le règlement de l’UCI a en effet été allégé depuis juin 2022, et n’oblige plus les coureurs à abandonner dès qu’un test s’avère positif. Comme le montre ce document de l’UCI du 13 janvier 2023 relatif aux cas de Covid-19 sur les grands Tours, “dans le cas d’un test positif au Covid-19 dans une équipe (coureurs ou membres), la décision d’isoler et de retirer le sujet de la course sera prise de façon collégiale par le médecin de l’équipe concernée, le médecin de l’événement et le directeur médical de l’UCI”.

Il fallait protéger les coureurs du peloton et Remco

Du coup, l’annonce de l’abandon de Remco Evenepoel a-t-elle été automatisée à partir du moment où le résultat du test s’est révélé être officiel ? Selon le papa du champion du monde, Patrick Evenepoel, la réflexion de l’équipe sur le sujet ne dépendait que d’un homme : “Quand le médecin de l’équipe (Toon Cruyt) dit stop, on arrête, tout simplement…”

D’ailleurs, Patrick Lefevere, le patron de l’équipe, appuyait dans le sens de son médecin sur Twitter : “Vous ne savez jamais ce qui se passe dans votre corps. Aucun risque”.