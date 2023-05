La joie et l’émotion de Van Avermaet: "J'ai toujours fait mon métier à 100%"

Soit une véritable délivrance pour Golden Greg. “Il y a de l’émotion, souffle-t-il. Gagner est une sensation vraiment particulière et cela faisait longtemps que je n’avais pas levé les bras… Depuis le début de ma carrière professionnelle, j’ai fait mon métier à 100 % à chaque instant. Ces dernières années n’ont pas été simples mais je suis toujours resté motivé. Je suis très content de lever pour la première fois les bras avec le maillot de l’équipe AG2R-Citroën. Avec laquelle nous avons très bien couru ce dimanche. Dans l’emballage final, Clément (Venturini) a attaqué très fort et cela a mis tout le monde en file indienne, c’était parfait pour moi. Sur une arrivée comme celle-ci, un peu punchy, je peux encore faire de belles choses.”

Samedi, pour sa course de reprise après les classiques, il avait déjà montré sa bonne forme en terminant quatrième du Tour du Finistère. “Il me reste quelques courses avant la fin de ma carrière et je veux encore obtenir des résultats, termine-t-il. Cette victoire me donne de confiance.”

Notamment en vue des Quatre Jours de Dunkerque, à partir de ce mardi.

Hirschi et Moniquet bien de retour en Hongrie

Après s’être rassuré sur son niveau et sa condition vendredi, sur la troisième étape du Tour de Hongrie sur laquelle il s’était classé quatrième, Sylvain Moniquet a poursuivi sur cette belle lancée. Le grimpeur de Landenne a terminé troisième de la journée de samedi. Soit son premier podium chez les pros, juste devant le futur vainqueur final, Marc Hirschi. Même s’il a pris quatre secondes de bonification sur cette étape de samedi grâce à sa quatrième place, cela ne lui a pas permis de remonter au classement général. Comme la dernière étape de ce dimanche a été annulée à cause de la météo, il reste donc cinquième du classement général. “Cela me donne beaucoup de confiance pour les prochaines épreuves”, raconte le coureur de Lotto-Dstny, qui n’était pas totalement satisfait de son début de saison.