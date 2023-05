Une première de rêve pour Davide Bais au Giro: "J’ai attendu le bon moment pour produire mon effort"

En attaquant ce vendredi en début d’étape en compagnie de Henok Mulubrhan (lâché ensuite), Karel Vacek et Simone Petili, il n’espérait pas réellement boucler cette journée avec une folle victoire. “L’idée était que j’aille dans l’échappée pour préparer une attaque de Fortunato”, raconte celui qui roule sur ce Giro avec son frère Mattia, dans la même équipe. Mais le peloton, emmené par les DSM du leader Andreas Leknessund, leur a laissé de la marge et les favoris, qui ont décidé de ne pas se faire la guerre, leur ont donné le feu vert pour qu’ils aillent au bout.

Quand il a compris que la victoire se jouerait à eux trois, il s’est appliqué, il s’est concentré pour ne pas se faire distancer par son compatriote Petilli, sur le papier le plus costaud, le seul membre d’une formation World Tour. Mais il a su contenir ses assauts. “Je me savais le plus rapide de notre groupe de tête et j’ai attendu le bon moment pour produire mon effort. Ce succès, c’est un rêve qui se réalise !”