Pedersen heureux et désolé pour les… crucifiés : "Ils ont roulé si fort"

Comparé aux baroudeurs, le Danois a plus de chance d’y arriver, puisqu’il peut miser sur sa pointe de vitesse. C’est d’ailleurs au sprint qu’il a gagné ce jeudi, à Naples (il s’était par contre imposé au bout d’une échappée sur le Tour, l’an passé, à Saint-Etienne, dans une autre ville avec un riche passé footballistique).

Pedersen a désormais gagné une étape sur les trois grands tours.

Comme ses partenaires de la dernière ligne droite, Pedersen a longtemps cru qu’il allait devoir sprinter pour une place d’honneur tant Simon Clarke et Alessandro De Marchi ont fait preuve de force et de maîtrise des écarts et des relais pour résister au retour de la meute. Avant qu’ils ne lèvent trop le pied dans le dernier kilomètre, ce qui les a privés d’un sprint à deux. “Je gagne, j’en suis super heureux, mais, franchement, je me sens désolé pour eux deux, dit Pedersen au sujet des deux malheureux, repris à 250 mètres de la ligne. Ils ont roulé si fort… Toutes les équipes de sprinters ont dû travailler pour les reprendre.”

À tel point qu’il n’y avait plus de poisson-pilote pour les emmener dans ce sprint vent de face ! “J’espérais un sprint lancé de loin et c’est ce qu’il s’est produit grâce à Gaviria, qui a produit son effort très tôt. Ce n’était pas facile à aller le rechercher, mais j’y suis parvenu.”