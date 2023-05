La question du jour : faut-il s’inquiéter pour Remco Evenepoel après ses deux chutes de mercredi ?

Posé mercredi soir par le médecin Toon Cruyt, le diagnostic des maux dont souffre Evenepoel après ses deux chutes sur la patinoire menant à Salerne n’incite pas à une peur démesurée. Pour autant que rien de fâcheux ne se soit révélé durant la nuit, le champion du monde prendra le départ de la 6e étape à Naples. Ce qui est rassurant aussi, c’est que le Brabançon marchait tout à fait normalement quand il monta dans la voiture qui le conduisit de l’arrivée à son hôtel.

Reste qu’il se sentira sans doute comme un boxeur qui a pris quelques coups. Si on n’est pas devin, on peut quand même supposer qu’il va souffrir sur son vélo ce jeudi. Mais le plus problématique dans son chef est sans doute l’étape de ce vendredi, la première de haute montagne avec l’arrivée au Gran Sasso d’Italia, à plus de 2000 mètres d’altitude. Ses rivaux risquent de l’attaquer. Sera-t-il capable de réagir à leurs offensives ? C’est toute la question.

Bref, si cette journée de jeudi à Naples sera cruciale quant à l’étendue de ses blessures, celle de vendredi le sera dans l’optique du classement général.

L’an dernier à la Vuelta, Evenepoel avait mis quelque temps à digérer une chute a priori anodine. “Le corps peut mettre plusieurs jours à récupérer”, avait-il rappelé à l’époque. Cela n’avait pas eu de fâcheuses conséquences à long terme et il avait conservé le maillot rouge jusqu’à Madrid. Mais cette fois, il est tombé à deux reprises. Alors croisons les doigts pour qu’il se retape vite et ait récupéré la totalité de ses capacités pour le contre-la-montre de dimanche à Cesena (35 km) où il est censé faire des gros écarts.