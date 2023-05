David Geeroms est le soigneur de Remco : “On espère revivre tout le protocole même si c’est un peu lourd”

Cet ancien employé de banque a rejoint l’équipe de Patrick Lefevere en 2016 et, depuis trois ans, il travaille pour elle à temps plein. Et est devenu le confident du champion du monde. “Je passe plus de temps avec lui qu’avec ma femme, sourit celui qui accompagne le double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège lors de la plupart de ses stages. Je pense pouvoir dire que nous sommes de grands amis, désormais. D’ailleurs, nous avons, une nouvelle fois, passé le Nouvel An ensemble.”

Les deux hommes partagent un amour viscéral pour Anderlecht. “Mais on évite un peu le sujet pour le moment”, sourit le Ninovois de 46 ans.

C’est lui qui veille à ce que les jambes du prodige brabançon tournent bien. Il contribue à le remettre sur pied après l’étape. En ce sens, la perte du maillot rose est une bonne chose. “Nous arrivions à l’hôtel plus d’une heure après le reste de l’équipe. C’était un peu lourd. Remco ne mangeait jamais avant 21 heures, ce n’était pas l’idéal”, estime notre interlocuteur, adossé au bus Soudal Quick-Step.

Lorsqu’il était en rose (et en blanc, en tant que meilleur jeune), Evenepoel devait, en effet, se soumettre à un protocole assez long, qui ne débute qu’une fois que tous les porteurs de tuniques distinctives ont atteint l’arrivée (sauf dans la haute montagne). Il y a le passage sur le podium, avant toutes les interviews. “Même si c’est un peu usant, on espère évidemment revivre tout ça dans quelques jours, explique celui qui veille sur celui qu’il considère comme un membre de sa famille. On s’était habitué à tout ça mais c’est bien que ce soit un peu plus calme maintenant.”

Bichonner Remco comme une F1

C’est qu’après l’étape, le rituel est immuable. “Le massage dure une heure. On parle un peu de vélo et beaucoup du reste. Parfois aussi, je lui fiche la paix parce que je sens qu’il est dans sa bulle.”

Peu bavard, Geeroms a aussi le don d’apaiser Evenepoel quand c’est nécessaire. “Un jeune comme Remco a besoin de savoir qu’il peut se confier à un ami sans que celui-ci raconte tout à ses parents”, nous glisse Patrick Evenepoel.

“Mais Remco se gère assez bien tout seul, précise, flatté, Geeroms. Il n’est pas seulement plus fort qu’à la Vuelta, mais aussi plus mature. Il connaît mieux son corps et sait ce dont il a besoin.”

Il sait aussi que son ami l’attendra le temps qu’il faut après l’étape, avant de prendre soin de son organisme comme on bichonne une F1. Ce mercredi soir, Geeroms a eu plus de boulot que d’habitude : il lui a fallu s’assurer que tout allait bien après les deux chutes d’Evenepoel.